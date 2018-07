Drie jaar cel en vijf jaar rijbewijs kwijt voor man die Jeppe en Mees aanreed

De rechtbank heeft in de uitspraak meegenomen dat M.J opnieuw onder invloed heeft gereden, geen besef heeft dat zijn drankgebruik een probleem is en dat er een kans is op herhaling. Ook vindt de rechter dat J. roekeloos heeft gereden. Dat is een zware kwalificatie die bijna grenst aan opzet. Tegen J. was een gevangenisstraf van een jaar en een rijontzegging van vier jaar geëist.