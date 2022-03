Drie jaar cel geëist voor brandstichting in asielzoekerscentrum Sneek

update/video Man (64) overleden ‘na ruzie om blikschade’, vrouw overreed hem opzette­lijk

Een 64-jarige man uit Gaanderen is gisteravond overleden aan de verwondingen die hij opliep toen hij in Ede werd overreden. Een 36-jarige vrouw uit Ede is volgens de politie bewust met haar auto over de man heen gereden. Ze wordt verdacht van doodslag. Volgens familie van het slachtoffer was de aanleiding een conflict over blikschade aan een auto na een aanrijding op een parkeerplaats.

20 maart