Drie lhbti’ers bedreigd en mishandeld in asielzoekerscentrum Ter Apel

Drie bewoners van een beschermde lhbti-unit van asielzoekerscentrum Ter Apel zijn begin deze week bedreigd, gediscrimineerd en mishandeld. Dat meldt LGBT Asylum Support. Er is aangifte gedaan.

In de vroege morgen van maandag 13 op dinsdag 14 december drong de pleger - naar verluidt een ‘vrijwel naakte’ jonge man - met geweld de beschermde unit binnen, stelt LGBT Asylum Support. Hij verlangde onder bedreiging seks met drie zeer kwetsbare lhbti-asielzoekers die zich op dat moment in de gemeenschappelijke keuken bevonden. De man werd door beveiligers uit de ruimte gezet, maar keerde terug met een vriend en mishandelde de bewoners nogmaals, ondanks interventie door beveiliging.

De beveiliging wilde volgens de steungroep pas de volgende ochtend de politie informeren en het COA, dat het asielzoekerscentrum beheert. ,,Ze zijn allemaal diep geraakt omdat ze dachten dat ze veilig waren in hun lhbti-unit”, vertelt Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support, die met de slachtoffers sprak. Twee van hen identificeren zich als non-binair. ,,We hebben na overleg met de slachtoffers, van wie twee nog maar net in Nederland, de burgemeester van Ter Apel als eindverantwoordelijke voor de politie, op de hoogte gebracht. Burgemeester Jaap Velema bood direct aan de slachtoffers in hun lhbti-unit te willen spreken. Die zichtbare ondersteuning waarbij de burgemeester erkende dat deze asielzoekers zich bevinden tussen twee werelden van cultuur, heeft hun echt geholpen.”

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bevestigt het voorval en zegt dat er aangifte is gedaan. ,,De politie is een dag later ter plaatse geweest”, zegt een woordvoerder.

Regenboogstickers verwijderen

Na het incident verzocht het COA om alle uitingen van hun identiteit zoals regenboogstickers, lhbti-magazines en afbeeldingen daaruit, te verwijderen in hun beschermde unit, om zo erger te voorkomen. Dat verbaast de slachtoffers, zegt Kortekaas. ,,Dit gaat in tegen de vrijheid van meningsuiting gezien het om je identiteit gaat. Ze ontmoeten nogmaals de cultuur die ze ontvlucht zijn, maar moeten zich alsnog volgens die cultuur ook in hun azc gedragen. Dat staat haaks op de Nederlandse grondwet.”

Volgens het COA gaat het om uitingen in gezamenlijke ruimtes, niet in de privéruimtes van de personen. ,,Dat verzoeken we vaker als het gaat om zaken die mogelijk aanstootgevend zijn voor andere bewoners.”

