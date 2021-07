Drie mensen uit boerderij gered, dak ingestort en snelweg onder water: enorme wateroverlast Zuid-Limburg

VIDEOZware regenbuien teisteren Zuid-Limburg en richten behoorlijk wat schade aan. Kelders zijn ondergelopen, een snelweg staat blank en de brandweer moest in actie komen om drie mensen uit een monumentale boerderij in Heerlen te redden.

De snelweg A79 is volledig onder water verdwenen, volgens de politie is de weg fysiek niet meer toegankelijk. De politie roept automobilisten dan ook op deze snelweg tussen Heerlen en Maastricht te mijden. Rijkswaterstaat leidt het verkeer richting Heerlen vanaf knooppunt Kruisdonk op de A2 om via de A76. Op de A79 zijn er vanaf Voerendaal omleidingen. ,,Volg de aanwijzingen en ben niet te eigenwijs, dat kan u duur komen te staan”, waarschuwt de politie op Twitter.

Het KNMI heeft vanavond code oranje afgekondigd voor Zuid-Limburg in verband met hevige regenval. Eerder gold nog code geel. Door wolkbreuken kwamen vanmiddag veel straten blank te staan. Kelders in de regio Heerlen liepen onder, putdeksels kwamen omhoog.

De overlast doet zich vooral voor in Heerlen, Landgraaf en Kerkrade. Er komen veel meldingen binnen op de meldkamers van de hulpdiensten. De brandweer roept mensen op 112 alleen te bellen in levensbedreigende situaties, en niet bij wateroverlast. De politie roept de mensen op niet meer de weg op te gaan, tenzij dat dringend noodzakelijk is. In Maastricht liep het Emmaplein onder water.

In Kerkrade stortte het dak van een bedrijf in als gevolg van de plensbuien. Ook de gevel raakte daardoor beschadigd. Op dat moment was niemand meer in het bedrijf aanwezig. De werknemers hadden drie minuten voor het instorten het bedrijf verlaten. Niemand raakte gewond.

De brandweer heeft vanwege de regenval vier actiecentra ingericht in Gulpen, Maastricht, Heerlen en Sittard. Levensreddende uitrukken gaan voor het leegpompen van kelders, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Onderkoelingsverschijnselen

De brandweer heeft drie mensen gered uit de historische Oliemolen in Heerlen. De boerderij uit de 16e eeuw ligt onder aan een heuvel, van waaruit water kolkend naar beneden stroomde. De Oliemolen kwam daardoor 1,5 meter onder water te staan. Een vrouw die uit de boerderij gered werd, had onderkoelingsverschijnselen.

Het KNMI verwacht tot en met donderdag zware regenval in het zuiden van Limburg, waarbij dagelijks meer dan 75 millimeter regen kan vallen.

Deze regio kampte 29 juni ook al met wateroverlast door hevige onweersbuien, waarbij veel regen viel. Ook toen stonden straten onder water, verkeer werd er ernstig door gehinderd. De hevige buien bleven lang hangen doordat het windstil was. In Maastricht viel wel 87,2 millimeter regen.

