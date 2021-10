Drie tieners (15,15 en 18) aangehouden voor fataal tramincident in Den Haag

VIDEO ‘Jongen (18) ligt zwaarge­wond bij tankstati­on na vechtpar­tij met bijlen tussen fans Vitesse en NEC’

17 oktober De politie heeft afgelopen nacht een zwaargewonde man gevonden bij tankstation De Haan in Arnhem. Agenten gaan ervan uit dat de man uit Lent (18) zwaar is mishandeld. De politie denkt dat er sprake is geweest van een vechtpartij met meerdere personen.