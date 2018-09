Drie tieners overlijden bij verkeersdrama: mogelijk straatrace

De politie buigt zich over wat er precies is gebeurd, volgens lokale media zou er sprake zijn geweest van een straatrace. Het ongeluk vond plaats in een gewone woonwijk, vlakbij waar de meeste slachtoffers woonden. In een korte verklaring wilde burgemeester Jaap Nawijn daar niet op ingaan. ,,Dat is allemaal onderdeel van het onderzoek." Nawijn zei eerst de nabestaanden te bezoeken om zijn medeleven te betuigen. Het ongeval heeft grote impact op de lokale gemeenschap, zei hij.



Ook de politie werkt hard om de oorzaak van het verkeersdrama te achterhalen. ,,We doen onderzoek en we roepen getuigen op om zich te melden'', meldt woordvoerder Petrie Koenen van de politie Noord-Holland. Zo is het nog niet duidelijk wie de driedeurs Peugeot 206 van het bouwjaar 2001 bestuurde. Bij de gewonden is bloed afgenomen voor onderzoek.



Voor de vele omstanders die na het ongeluk hulp verleenden, werd in de nabijgelegen sporthal Veerburg een opvanglocatie geregeld. Mensen die hulp hebben verleend en behoefte hebben aan slachtofferhulp worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.



De families van de slachtoffers worden geïnformeerd.