Drie verdachten aanslag Telegraaf nog vast

Drie mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf blijven vastzitten tot de start van hun proces over de zaak op 9 maart komend jaar. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag besloten.

De advocaten van de mannen hadden hun vrijlating bepleit, maar kregen nul op het rekest. Eerder op de dag noemden de aanklagers, die zich fel verzetten tegen vrijlating van de drie, een aanslag op nieuwsmedium ‘een van de meest aangrijpende delicten die in een rechtsstaat kunnen gebeuren’.

De mannen werden in april dit jaar aangehouden, toen hun vermeende betrokkenheid naar voren kwam in een groot onderzoek naar een criminele organisatie die snelle auto’s stal en die aan andere criminelen leverde. Aan het hoofd van de bende stonden volgens het OM Bilal el H. (26) en Nabil D. (28). De derde verdachte die blijft vastzitten, is Hoessein I. (31). Hij regelde garageboxen om gestolen auto’s tijdelijk te stallen en te prepareren. In totaal zijn in de zaak elf verdachten.

De aanslag op het gebouw van De Telegraaf was in de nacht van eind juni vorig jaar. Daarbij werd met een enkele dagen eerder in Amsterdam gestolen kleine bestelauto de pui van het gebouw geramd. Door de stevige constructie van de gevel bleef de auto steken. Daarna stak de bestuurder de auto waarin jerrycans met benzine lagen in brand. Bij de aanslag raakte niemand gewond. Wel was sprake van forse schade.

Het OM zei eerder al sterke aanwijzingen te hebben dat El H. en D. ook (vlucht)auto’s regelden die werden gebruikt bij de liquidatie van een vader en zoon in Zoetermeer in april 2017 en bij de ‘vergismoord’ in januari 2018 op de onschuldige 18-jarige Mohammed Bouchikhi. Hij werd in een buurthuis in Amsterdam doodgeschoten.