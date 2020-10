Drie verdachten vast voor mislukte liquidatie in Amsterdam die pizzabaas leven kostte

De politie heeft drie ‘spotters’ aangehouden voor het observeren van een Montenegrijnse crimineel opdat die in oktober 2019 kon worden geliquideerd in een pizzeria in Amsterdam-West. Dat meldt Het Parool . Jovan Durovic overleefde met schotwonden in zijn buik maar restauranteigenaar Goran Savic werd gedood.

Volgens justitie hebben de drie mannen restaurant La Piccola Baracca aan het Hugo de Grootplein in de weken voor en op de dag van de schietpartij, op 23 oktober, geobserveerd om te zien of Durovic daar zou opduiken.

Telefoons aangeschaft

Ze zouden voor die klus telefoons hebben aangeschaft waarmee ze onderling contact hielden.

De beruchte Montenegrijn is verwikkeld in een bloedige onderwereldvete tussen verschillende groepen uit voormalig Joegoslavië, die inmiddels voornamelijk in andere Europese landen wordt uitgevochten. Die strijd kostte al tientallen slachtoffers.

Nadat was gebleken dat Durovic inderdaad geregeld in de pizzeria kwam, zou het trio de vermoede huurmoordenaar Cherif A. (42) hebben ingeseind en hem ook een telefoon en een vuurwapen hebben gegeven.

Signalement doorgegeven

Toen Durovic in de middag van 23 oktober 2019 weer in het restaurant was gezien, zouden ze dat aan A. hebben doorgegeven, evenals zijn signalement, waarna A. hem beschoot.

Doordat Durovic onverwacht in de tegenaanval gingen, overleefde de crimineel de aanslag. De onschuldige Servisch-Amsterdamse pizzeriahouder Goran Savic, die zijn klant te hulp was gekomen, stierf ter plaatse aan een schotwond in zijn nek. Hij werd 49 jaar.

Cherif A. zit al bijna een jaar vast nadat hij kort na de schietpartij op de Admiraal de Ruijterweg was gearresteerd in de vluchtauto. Hij droeg de opvallende kleding zoals de schutter die blijkens de bewakingsbeelden droeg. In de auto lag het moordwapen waarop zijn dna zat.

Onderzoek liep door na arrestatie A.

Het onderzoek naar de liquidatiepoging liep door.

De Montenegrijn Dejan D. (29) blijkt op 9 juli te zijn aangehouden in een woning in Amsterdam, Eyüp T. (35) en Denzel V. (23) zijn in de dagen daarna gearresteerd in en bij hun woningen in Amsterdam en IJmuiden.

Ze worden beschuldigd van het ‘medeplegen’ van de moord op Savic en de poging tot moord op Durovic.

Nieuwe liquidaties

Het onderwereldconflict waarin Durovic is verwikkeld, heeft volgens Montenegrijnse media na de aanslag in Amsterdam alweer tot een reeks nieuwe liquidaties geleid. In totaal zouden meer dan vijftig doden zijn gevallen. Ook op Durovic zou alweer een nieuwe aanslag zijn gepleegd, die hij opnieuw heeft overleefd.

Cherif A. heeft de rechtbank al op verscheidene zittingen verontwaardigd bezworen dat hij zich van geen kwaad bewust is. Hij zegt dat twee mannen zijn auto hadden geleend, van wie een vervolgens moet zijn gaan schieten, vermomd in zijn opvallende kleding die in de auto lag. Nadat hij zijn auto had teruggekregen, zou hij die kleren weer nietsvermoedend hebben aangetrokken om te gaan sporten, waarna hij werd gearresteerd.

Nieuw bewijs

Justitie ziet in contacten tussen de drie nieuwe verdachten en A. nieuw bewijs.

De rechtbank heeft psychologisch en psychiatrisch onderzoek gelast alvorens hem te zullen berechten.

A. had in Amstelveen op papier een bedrijf aan huis in onderhoud en zakelijke dienstverlening, waarvoor hij ‘wereldwijd projecten begeleidde’. Hij was eerder veroordeeld voor een geweld, maar dat had te maken met een vechtscheiding waardoor hij naar eigen zeggen in een depressie was beland. Hij zegt dat hij ‘nog voor geen miljard’ iemand voor geld zou ombrengen.

Opdrachtgever(s)

De drie vermoede ‘spotters’ komen volgende week voor het eerst voor de rechtbank op een eerste inleidende zitting. Of en in hoeverre de recherche ook zicht heeft gekregen op de mogelijke opdrachtegever(s) voor de liquidatie van Durovic is nog onduidelijk.

