Driedubbel feest: pasgeboren Bobbi deelt verjaardag met haar vader en moeder

,,Wie had dat ooit durven dromen”, was naast de felicitaties dé reactie van familie en vrienden. 28 januari is altijd al een bijzondere dag geweest voor Nicole en Joost uit Uden, maar nu moeten ze hun gezamenlijke verjaardag met nóg iemand delen. Pasgeboren dochtertje Bobbi werd afgelopen week eveneens op 28 januari geboren.

Een verjaardag vieren samen met je partner is al bijzonder, maar de kans dat je eerstgeboren dochter ook op die datum ter wereld komt is zeer klein. ,,Toen we de uitgerekende datum hoorden, vonden we al dat die erg dicht bij onze eigen verjaardag kwam″, vertelt kersverse moeder Nicole van den Heuvel. Met de uitgerekende datum van 30 januari hoopte ze stiekem samen met haar man op een ‘eigen verjaardag’ voor haar dochter. ,,Anders ben je altijd met drie personen jarig″, vertelt ze.

Lees ook Máxima krijgt speciale postzegel voor 50e verjaardag

Uiteindelijk werd de bevalling ingeleid in het ziekenhuis en besefte Nicole dat de kans groot was dat hun eerste kind toch op de 28ste geboren zou worden. ,,Op dat moment maakte het niet meer uit of ze een dag eerder of later kwam.’’ Toen hun eerstgeboren dochter op 28 januari in het ziekenhuis ter wereld kwam werd meteen ook de verjaardag van Nicole en Joost gevierd. ,,Het personeel van het ziekenhuis vond het ook heel bijzonder. We werden lekker in het zonnetje gezet.″

Driedubbel feest

En dat betekent vanaf nu dus jaarlijks driedubbel feest. De kersverse ouders hebben nog niet bedacht hoe ze die bijzondere dag jaarlijks gaan vieren, maar duidelijk is dat Bobbi in het zonnetje wordt gezet. ,,Ik denk dat we vooral háár verjaardag vieren en wij een beetje meedoen.″

Want daar hebben ze al flink wat ervaring in: ,,Toen wij elkaar leerden kennen, hebben we altijd het idee gehad om er samen een feestje van te maken. Dat is altijd een groot feest, omdat je het samen viert.″

En daar komen over enkele jaren steeds meer feestvierders bij. ,,Dat wordt natuurlijk nog veel meer, ben ik bang″, vertelt Nicole lachend. ,,Dan krijgen we ook vriendinnetjes over de vloer. Dat is toch wel echt bijzonder. Ik heb al een beetje gerekend, als ik later 50 word, viert Bobbi haar 21ste verjaardag. Dat wordt wel een groot feest.’’

Op dit moment zitten Nicole en Joost nog middenin hun kraamweek. ,,We zijn nu lekker met ons drietjes aan het genieten. Als alles het weer toelaat, kunnen we niet wachten om Bobbi aan iedereen te showen.″