Driehonderd ziekenhuismedewerkers met klachten hebben zich in Tilburg op corona laten testen

Allemaal mensen met klachten die op het virus kunnen duiden. ,,We zijn hiertoe overgegaan op verzoek van het RIVM", laat woordvoerder Wim Pleunis weten. Het gaat om bijna vijf procent van al het personeel. Bij het ziekenhuis werken totaal 6500 medewerkers.

,,Het RIVM wil als het ware de thermometer in de Brabantse bevolking kunnen steken en heeft als steekproef daarvoor ziekenhuizen gevraagd hun personeel te benaderen”, zegt de woordvoerder. Via intranet en Whatsapp heeft de directie van het ziekenhuis haar medewerkers gevraagd zich te laten testen als ze dachten dat daar aanleiding toe was. Maandag of dinsdag worden de uitslagen verwacht.

Via zij-ingang naar binnen

De 300 medewerkers hebben zich zondag via een speciale zij-ingang bij het ziekenhuis voor hun test gemeld. ,,Zij zijn dus niet in contact gekomen met bezoekers of patiënten", benadrukt het ziekenhuis. Het is niet zo dat alle 300 medewerkers zich ziek hebben gemeld of dat van plan zouden zijn. De oproep aan alle Brabanders om bij verkoudheid of griepklachten thuis te blijven, geldt ook niet voor medewerkers in de zorg.

Eerdere tests