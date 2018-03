'Driekwart leraren onder druk van ouders om schooladvies aan te passen'

Video SGP haalt 'schandalig' schei­dings­film­pje offline na ophef

8:48 De SGP in het Friese Dantumadiel heeft een video verwijderd die zaterdag was geplaatst op het eigen Facebook-kanaal. In het filmpje sprak lijsttrekker Tom Bakker over de gevolgen van echtscheidingen. Hij zei onder meer dat er 'altijd wat aan de hand is' met kinderen uit gebroken gezinnen. Het kwam hem op fors wat kritiek te staan.