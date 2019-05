‘Drievoudig moordverdachte Thijs H. ging door het lint in nieuwe woning’

,,Er kwam alleen maar vreemde taal uit, hij was heel erg verward. Ik denk dat hij heel erg dronken was of zo. Ik kon niet echt hoogte van hem krijgen’’, aldus de jongen.



Het gebeurde volgens hem halverwege de middag. H. woont sinds ongeveer twee weken aan de Hooikade in Den Haag, op de zolder van een restaurant. ,,De eerste keer dat ik hem ontmoette, was het een gewone jongen, de tweede keer was een beetje apart. Na zaterdag heb ik hem niet meer gezien.’’ De politie heeft het huis aan de Hooikade doorzocht:

Muurbloempje

Ook uit Limburg komen reacties binnen over de aanhouding van de man die wordt verdacht van het doden van twee mensen op de Brunssummerheide en een vrouw in Den Haag. Een voormalig klasgenoot van H. zat een paar lessen samen met H. in de klas op het Sint Jans College Hoensbroek. ,,Hij viel helemaal niet op, was heel stil, echt een muurbloempje. Echt teruggetrokken, ik heb ook maar zelden met hem gesproken. Ik herkende hem ineens gisteren, toen iemand anders zei: ‘hé, was dat niet Thijs uit onze klas?’ Dat was even een aparte gewaarwording, ja. We zijn allemaal redelijk geschokt.’’

De TU Delft, waar Thijs H. vorig jaar studeerde, is eveneens geschrokken van de aanhouding. ,,Maar we mogen er verder niets over zeggen’’, aldus een woordvoerster. Een oud-studiegenoot kent Thijs van het studiejaar 2014-2015. Ze deden toen beiden een jaar bestuurskunde. ,,Toen de opsporingsfoto’s rondgingen, ging een belletje rinkelen: fuck joh, dat is Thijs!” In een whatsappgroep van jaargenoten is daarna geschrokken met elkaar overlegd. Iedereen in het groepje herinnerde hem als een stille jongen. ,,Niet heel spraakzaam. Geen onaardige jongen. Maar wel een muurbloempje.”



Quote Ik denk dat het goed is in deze zaak dat iedereen even tot rust komt en afwacht wat er naar buiten gaat komen Serge Weening, advocaat Thijs H.

Ook in de straat in het Zuid-Limburgse Hoensbroek waar het advocatenkantoor is gevestigd waar H. gewerkt heeft, is de schok groot: ,,Dit verwacht je niet’’, zegt een vrouw bij een van de winkels. ,,Dit moet iedereen hier even verwerken denk ik.’’ Meer leden van H.’s gezin werken overigens bij dat kantoor. De receptionist verwijst direct naar de raadsman van H., de strafpleiter Serge Weening.



De advocaat geeft geen commentaar op de zaak omdat de verdachte ‘in alle beperkingen zit’, meldt hij aan deze site. ,,Ik denk dat het goed is in deze zaak dat iedereen even tot rust komt en afwacht wat er naar buiten gaat komen’’, zegt hij.



Dagblad De Limburger meldt ondertussen dat H. gisterochtend op de Bemelerberg is gesignaleerd. Volgens een anonieme bron was hij daarvoor bij ggz-instelling Mondriaan in Maastricht naar buiten gelopen.

Nieuwsgierig en gedreven

De 27-jarige Thijs H. volgde volgens zijn LinkedIn-profiel in Delft vorig jaar een masterstudie Industrial Ecology. Hij werkt nog aan zijn scriptie. Daarvoor, van 2012 tot en met 2016, studeerde hij antropologie in Leiden. In 2012 haalde H. zijn propedeuse Social Work aan de Limburgse Hogeschool Zuyd.



H. omschrijft zichzelf op LinkedIn als ‘nieuwsgierig en gedreven’ en wil zich graag ontwikkelen. Ook zegt H. dat hij een buitenmens is, met surfen, joggen en pianospelen als hobby’s.



In Leiden was hij lid van de studieverenging Culturele Antropologie. Van november 2016 tot oktober 2017 werkte hij als data-analist bij de start-up Eccentrade, die sinds september vorig jaar niet meer bestaat.



Volledig scherm De Hooikade is afgezet. © Bart Lelieveld

Honden

H. werd gisteravond aangehouden op de openbare weg in Zuid-Limburg, niet lang nadat de politie een opsporingsbericht met zijn naam en foto had verspreid. H. wordt ervan verdacht dat hij dinsdag op de Brunssummerheide in Heerlen twee mensen heeft gedood, de 63-jarige Diny en een nog onbekende Heerlenaar van 68. Ook wordt hij in verband gebracht met het dodelijke geweldsincident in de Scheveningse Bosjes in Den Haag, op 4 mei. Daarbij overleed de 56-jarige Etsuko.



Alle drie de slachtoffers lieten hun hond uit toen de dader toesloeg. ,,Dat verband zien we ook, dus dat nemen we mee in ons onderzoek naar het motief en de aanleiding’’, zegt een woordvoerder van de politie. Of H. de slachtoffers persoonlijk heeft gekend, wordt ook nog onderzocht. De drie slachtoffers hebben voor zover bekend niks met elkaar te maken.

‘Compleet beeld’

De politie bedankte gisteren ‘burgers en media’ voor het massaal delen van de oproep die tot de aanhouding leidde van Thijs H. De politie adviseerde om de man niet zelf te benaderen, mede in verband met zijn ‘mogelijk labiele geestelijke gesteldheid’.



,,Alle tips die het onderzoeksteam heeft ontvangen, met uitzondering over de verblijfplaats van de verdachte, worden nog nader onder loep genomen’’, aldus de woordvoerder. ,,Het is belangrijk dat we een zo compleet mogelijk beeld van deze verdachte krijgen.’’



Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag toonde zich ‘opgelucht’ dat de Haagse verdachte is opgepakt. ,,Politie en OM hebben voortreffelijk werk geleverd en ook buitengewoon snel. Ik ben opgelucht dat het inmiddels tot het gewenste resultaat heeft geleid.’’



Hoe de politie de man op het spoor is gekomen, is nog onduidelijk. Wel hebben agenten rond de plaatsen delict camerabeelden verzameld, mogelijk was hij daarop te zien. ,,We doen dit niet vaak”, zei de woordvoerder eerder vanavond over het verspreiden van de naam en foto van een verdachte. ,,Maar gezien de aard van de incidenten, er zijn drie mensen dood, deden we het nu wel.’’

