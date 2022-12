Dringend meer gastgezinnen nodig voor opvang Oekraïners in Randstad: van 600 naar 2100

Er zijn dringend meer gastgezinnen nodig voor de opvang van mensen uit Oekraïne. In de Randstad-regio moeten er zeker 1500 gezinnen bijkomen die hun deuren willen openstellen. Dat meldt het Rode Kruis, dat onder de vlag van RefugeeHomeNL samen met het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk Nederland en Takecarebnb samenwerkt aan de opvang.

Sinds februari kwamen veel Oekraïense mensen naar Nederland. Een groot aantal van hen vond een plekje in de Randstad en Eindhoven. Zeker 62 procent van alle mensen werd door RefugeeHomeNL bij een gastgezin in deze regio ondergebracht. De organisatie ‘ vangt op het moment zo’n 1200 mensen op in de Randstad-regio’, vertelt Heleen van den Berg van het Rode Kruis. Maar omdat de situatie lang voortduurt, zijn meer gastgezinnen nodig.

,,Er verblijven ook mensen in de drukbezette gemeentelijke opvang en bij particulieren thuis, zonder tussenkomst van een hulporganisatie. Het is hartverwarmend dat zij zo gastvrij zijn”, zegt Van den Berg. Maar: de vraag naar ondersteuning groeit de laatste tijd, constateert ze. ,,Want niet iedereen kan het opbrengen hiermee door te gaan.” Die mensen hebben ‘behoefte aan ondersteuning’ bij het vinden van een nieuwe plek”, legt Robert Zaal van Takecarebnb uit: ,,Want ze willen dat hun gasten goed terechtkomen.”

Zelfde regio

Daarbij willen de betrokken organisaties graag een andere plek voor de Oekraïense gasten vinden in dezelfde regio als waar zij nu wonen. Zaal: ,,Zij zijn daar voorzichtig begonnen aan een nieuw leven, gaan er naar school, maakten vrienden of hebben er een baan. Het is voor iedereen beter dat je die positieve ontwikkelingen niet doorbreekt door hen aan de andere kant van het land onder te brengen.”

Nu de winter zijn intrede heeft gedaan in Oekraïne houdt de organisatie er bovendien rekening mee dat meer vluchtelingen naar Nederland komen. En dus zijn er meer gezinnen nodig, vooral in de Randstad. ,,Dit alles maakt de oproep van RefugeeHomeNL extra urgent” zegt Van den Berg. ,,We roepen mensen die een geschikte plek hebben echt op zich te melden.”

Meer dan drie keer zoveel gezinnen nodig

In heel Nederland heeft RefugeeHomeNL tot dusver 1386 matches gemaakt, meldt het Rode Kruis. Daarmee zijn bijna 3000 mensen opgevangen. Ruim 1.200 van hen verblijven bij zo’n 600 gastgezinnen in de Randstad. Dat aantal moet volgens de organisatie zo snel mogelijk met 1500 gasthuishoudens worden verhoogd naar 2100 - 3,5 keer meer dan het huidige aantal.

Gastgezinnen melden zich aan via de website van RefugeeHomeNL. Er volgt een screeningsgesprek waarin wordt gekeken naar de geschiktheid en beschikbaarheid van het gastgezin. Het gastgezin moet daarnaast een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) tonen.

