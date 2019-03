Drones sneller en vaker de lucht in: agrariërs blij

In het landbouwrijke Flevoland lijkt het aantal gebieden waar die strenge regels gelden echter alleen maar groter te worden, als het vliegveld in Lelystad wordt uitgebreid. Dat is mede reden voor de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) om de regels te versoepelen. Op dit moment wordt binnen een pilotproject gekeken naar de juiste manier om veilig meer drones de lucht in te laten gaan. Het gaat dan wel om de onbemande vliegtuigjes van professionele dronevliegers.



LTO is verheugd over de ontwikkeling. Dat geldt ook voor Darpas, de branchevereniging voor professionele dronepiloten. Voorzitter Rob van Nieuwland zegt dat naast Flevoland ook Amsterdam en Rotterdam gewilde plekken zijn om drones de lucht in te laten gaan. ,,Dààr willen we kunnen vliegen, daar zitten veel interessante opdrachten, denk bijvoorbeeld aan het maken van filmopnames in de stad.” Nu zorgen de strikte regels er ook nog voor dat de stadscentra grotendeels verboden vliegterrein zijn.