Dronken Belg rijdt tankshop binnen: Nederlander dood en 2 gewonden

De 54-jarige bestuurder uit Oostende is gearresteerd en moest zijn rijbewijs direct inleveren. ,,Hij heeft de nacht in de cel doorgemaakt en wordt vanmiddag voorgeleid aan de onderzoeksrechter.''



De auto stond volgens ooggetuigen aan de pomp en reed om nog onbekende reden met grote snelheid in op de winkel. De chauffeur kwam er lichtgewond vanaf, maar maakte een verwarde indruk. Mensen ter plaatse meldden gisteravond al dat hij onder invloed was van alcohol en dat wordt ook door het parket bevestigd. De man was zo zwaar onder invloed dat hij nog niet verhoord kon worden. De verwachting is dat dit in de loop van de middag wel kan gebeuren.



Eén ooggetuige zag het van dichtbij gebeuren. ,,Het was alsof een bom ontplofte, ik maakte me klein en zag hoe rekken en andere brokstukken alle kanten uitvlogen. Het was rampzalig. Na enkele minuten had ik pas door dat het om een wagen ging. En dan zag ik de mensen liggen. Ongelofelijk. Die personen aan de koffiemachines moeten een zware klap gekregen hebben.”