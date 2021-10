Droog nazomerweer op komst: deze week ‘enkele twintigers’ mogelijk

Wie net zijn natte jas ophangt en nog even naar buiten kijkt, zal het niet snel geloven. Het wisselvallige weer moet tegen het einde van de week mogelijk plaatsmaken voor een beetje nazomer. Daardoor zouden we zo’n graad of 2 à 3 hoger uitkomen dan gebruikelijk en daarmee gaat het kwik al snel richting de 20 graden.

Maandag verloopt naar verwachting overwegend droog en met zonnige perioden. Het zuidelijke deel van ons land krijgt de meeste zon. Landinwaarts wordt het zo’n 17 graden, terwijl de kustregio’s in het westen en noordwesten nog getrakteerd kunnen worden op een stevige regen- of onweersbui. Dinsdag speelt een ‘klein maar venijnig lagedrukgebiedje’ op dat tot donderdagochtend voor buien en mogelijk veel wind zorgt.

Na de wisselvalligheid van de afgelopen dagen, krijgen we in Europa deze week te maken met een uitloper van een hogedrukgebied dat zich momenteel bij de Azoren ophoudt. De wind draait en brengt warmere en drogere lucht onze kant op. De kans op neerslag neemt af en de zon krijgt iets meer ruimte. Vooropgesteld dat de zon niet wordt tegengewerkt door mist of laaghangende bewolking zijn ‘enkele twintigers’ mogelijk.

Vooruitzichten goed

Normaliter ligt de maximumtemperatuur zo rond de 16 graden in deze periode. ‘s Nachts hoort het een graad of 7 te zijn. Herfstachtig weer - lees: buien - hoort ‘gewoon bij deze tijd van het jaar’, schrijven de weervorsers van Weerplaza. Een paar dagen nazomer betekent dan ook niet per se dat de rest van de maand ook droog verloopt, maar vooralsnog zijn de vooruitzichten goed.



,,De timing op donderdag zelf is nog onzeker, maar vanaf vrijdag moet het toch echt een aantal dagen droog worden met veel meer ruimte voor de zon’’, schrijft weerman Wouter van Bernebeek. Het wordt écht stabieler en rustiger herfstweer volgens de meteoroloog. ,,Het wordt dus duidelijk beter, maar we moeten vooral dinsdag en woensdag nog even door de wisselvalligheid heen!’’

Droge herfstmaand

Oktober zou zelfs wel eens de tweede droge herfstmaand kunnen worden, denken de deskundigen van Weerplaza. In oktober valt doorgaans op veel plaatsen 80 tot 100 millimeter neerslag, maar zelfs na de regen van de afgelopen dagen is er sprake van een ‘droge herfst’. ,,Sommige weerstations in het land hebben nog geen 5 millimeter regen gehad sinds 1 september’’, aldus Weerplaza.



De resten van orkanen of tropische stormen op de Atlantische Oceaan nemen vanuit het zuiden warme lucht en hogere temperaturen mee, toch waarschuwen de deskundigen dat de nachten snel kouder worden. Zo'n hogedrukgebied zorgt voor forse temperatuurverschillen tussen dag en nacht. Na de eerste week van oktober zou de eerste officiële vorst van het seizoen wel eens gemeten kunnen worden.

