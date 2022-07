Droog zomerweer blijft ook in augustus: weinig regen en veel strandweer

Voor zonaanbidders blijft het een heerlijke zomer. De maand augustus belooft net als juli warm te worden, met veel zonnige en droge dagen. Volgens WeerOnline is de kans groot dat we weer een aantal dagen boven de 30 graden Celsius uitkomen.

Warme dagen horen bij augustus, maar het wordt volgens de meteorologen gemiddeld een paar graden warmer dan normaal. Ook is het droger én zonniger.

Boeren en natuurbeheerders zullen hier minder blij mee zijn. Het is al weken erg droog in ons land en ook in de komende maand hoeven we weinig neerslag te verwachten. Er vallen wel wat buien, ook komende dagen al. Maar dat is niet genoeg voor de droge natuur. Meteoroloog Yannick Damen van WeerOnline stelt dat je niet gek moet opkijken als je aankomende maand bladeren van bomen ziet vallen. Niet door een vroege herfst, maar omdat ze simpelweg uitdrogen.

Boven de 30 graden

Komende week kunnen we in het zuiden van het land al de eerste tropische dag van de maand verwachten. Woensdag wordt het op sommige plaatsen warmer dan 30 graden. In De Bilt wordt die dag zo'n 26 graden voorspeld. De dagen daar omheen is het net iets minder warm. Na donderdag komt er tijdelijk wat verkoeling door wat onweersbuien, al kunnen de paar buien ook zorgen voor een extra warm gevoel door een hoge luchtvochtigheid.

In de eerste helft van augustus krijgen we veel dagen van boven de 25 graden, weet WeerOnline. Damen: ‘Het weer leent zich deze maand voor dagjes strand. Daarvoor hoeft het geen 30 graden te worden aan de kust. Ook bij 20 tot 25 graden is het lekker. Daar helpt de zeewatertemperatuur ook bij. Die ligt op dit moment rond 20 graden.’

Tegen het einde van augustus stokt de gemiddelde temperatuur per dag op zo'n 20 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Maar ook dat is een paar graden warmer dan normaal in deze weken.

