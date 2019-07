Droogte in oosten weer op recordniveau

video Regen en onweer trekken over het land, in het westen en noorden code geel

12:29 Het is vandaag even gedaan met het lekkere zomerweer. Verspreid over de dag vallen er veel buien en is er kans op onweer. Omdat er ook hagel en windstoten worden verwacht, is voor het westen en noorden code geel afgegeven.