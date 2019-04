Droom van ernstig zieke PSV-fan (14) komt uit: door robot alsnog live bij wedstrijd

Door ziekte is hij aan zijn huis gekluisterd, maar dankzij een robot kan de veertienjarige Natan tóch een wedstrijd van PSV bijwonen. Hij is morgen de eerste zogenoemde Fan of the match op afstand.

Natan lijdt aan een ernstige vorm van kanker. ,,Een vorm die bijna nooit geconstateerd wordt”, weet Ruben van Horssen, woordvoerder van PSV. Vanwege zijn behandelingen mag de jonge seizoenskaarthouder zijn huis niet verlaten. Dankzij de PSV Foundation kan hij morgen tóch bij de thuiswedstrijd PSV-PEC Zwolle zijn en wel als Fan of the Match. Een AV1-robot van techbedrijf No Isolation bleek daarvoor de oplossing.

De robot is uitgerust met software die Natan de mogelijkheid geeft om interactie aan te gaan; dankzij een app kan hij straks communiceren met de spelers. De robot fungeert als de ogen, oren en mond van de zieke thuisblijver. Zo loopt Natan morgen virtueel met aanvoerder Luuk de Jong mee in de warming-up en de line-up, bekijkt hij de wedstrijd vanaf de zijlijn én kan hij na het duel optrekken met de spelers.

Quote Voor fans die aan het ziektebed gekluis­terd zijn is de robot een perfecte oplossing Ruben van Horssen, woordvoerder PSV

Brits voorbeeld

In Engeland werd de robot vorig jaar al gebruikt om een fan mee te laten kijken bij een voetbalwedstrijd. De veertienjarige Jack McLinden was toen ‘virtuele mascotte’ bij een wedstrijd van Everton in Liverpool. Het inspireerde de PSV Foundation. ,,Bij PSV verkiezen we sinds 1998 al een Fan of the Match’’, zegt Van Horssen. ,,Dat is meestal een kind dat een mindere periode heeft gekend, door bijvoorbeeld ziekte of een vechtscheiding. Wij zetten ze dan in het zonnetje.



,,Ze mogen aan de hand van de aanvoerder het veld op komen en na afloop krijgen ze een gesigneerd shirt en mogen ze even met de spelers praten. Maar soms zijn er kinderen uitgekozen die juist in die periode een terugval hebben of aan het ziektebed gekluisterd zijn. Voor die fans is de robot een perfecte oplossing.’’

Kindvriendelijke robot

De AV1-robot is door PSV aangekocht. Een telefoon met Skype- of Facetimeverbinding had ook gekund en was wellicht voordeliger geweest, maar die is ‘niet zo persoonlijk’.



,,De robot heeft oogjes en het hoofdje kan alle kanten op bewegen. Bovendien gaat het hierbij niet om de investering, maar om wat het oplevert. En ik weet dat het Natan heel veel positieve energie geeft.’’

Quote Ik weet dat het Natan heel veel positieve energie geeft. Ruben van Horssen, Woordvoerder PSV

PSV Foundation

De thuiswedstrijd van PSV van morgen is strategisch gekozen als de speciale dag van Natan. Ieder seizoen staat één thuiswedstrijd van de club volledig in het teken van de PSV Foundation. Zo dragen spelers morgen tijdens de warming-up speciale shirts om aandacht te vragen voor de stichting en dragen de line-upkids speciale tenues.

Naast de Fan of the Match op afstand is er tijdens iedere wedstrijd ook een reguliere Fan of the Match. Dat is morgen de 8-jarige Marchiano. De rest van het seizoen wordt de robot ook bij iedere thuiswedstrijd, nog vier in totaal, ingezet. ,,En vanaf volgend seizoen zien we de robot zeker vaker’’, zegt de woordvoerder.

De robot werd overigens al gebruikt in Nederland, maar niet eerder bij voetbalwedstrijden. In het onderwijs wordt de AV1 ingezet om zieke leerlingen live te verbinden met de klas. De aanvragen voor een robot of live-verbinding met de klas stromen binnen.