Drugsbaron Piet Costa krijgt 15 jaar cel voor cocaïnehandel, ex-voetballer vrijgesproken

P. hoorde het vonnis maandagmiddag onbewogen aan. In de Rotterdamse rechtbank verscheen hij wederom met een capuchon over zijn hoofd en een mondkap voor. Hij liet één keer van zich horen: toen de rechter hem vroeg of hij het vonnis begreep, zei hij dat dat zo was.

Onder de radar

Het Openbaar Ministerie (OM) omschreef P. eerder als een grootmacht die jarenlang onder de radar opereerde: hij liet zich rondrijden in goedkope auto’s, woonde op verschillende adressen en had zelfs voor het maken van restaurantreserveringen een ‘mannetje’.

Het stelde P. in staat om grootschalige cocaïnetransporten te ritselen. Het OM hield de Rotterdammer verantwoordelijk voor drie partijen - van respectievelijk 1015, 3776 en 1200 kilo - van het witte goud, maar vermoedde dat zijn daadwerkelijke handel nog veel groter was.

Recordjaar

Groot waren volgens de officieren ook de ambities van de Rotterdammer. Zo zouden P. en zijn kompanen hebben gesproken over een ongekend kostbare partij van maar liefst 25.000 kilo. Ter vergelijking: in heel 2021, een absoluut recordjaar, plukten de opsporingsdiensten 70.571 kilo cocaïne - straatwaarde: ruim 5 miljard euro - uit containers binnen de Rotterdamse haven.

P. leefde volgens het OM jarenlang als God in Frankrijk. Hij at zogezegd in de chicste restaurants, liep met tienduizenden euro’s rond en dronk de duurste cognacs.

De Rotterdammer werd in de zomer van 2020 aangehouden, nadat politie en justitie hem op het spoor waren gekomen door de EncroChat-hack. Deze versleutelde chatdienst was razend populair onder criminelen. EncroChat-berichten vormden dan ook het belangrijkste bewijs tegen de Rotterdammer en de acht verdachten die in hetzelfde proces terechtstonden.

Oud-Spartaan vrijgesproken

P. stond met acht anderen terecht. Onder hen ook ex-voetballer Rachid B. (38). Justitie betichtte hem van witwassen. De oud-Spartaan zou in Barcelona een appartement hebben gehuurd waar Costa, een bekende uit zijn jeugdjaren, in kon verblijven. P. betaalde B. zogezegd met contanten terug. Ook kocht B. onder meer tickets voor de Rotterdammer.

De rechter sprak hem echter vrij, omdat het niet onaannemelijk is dat een voormalig profvoetballer grote uitgaven kon doen. Hij had als sporter immers een riant salaris verdiend. Ook stelde de rechter dat P. slechts sporadisch in B.’s appartement over de vloer kwam.

P. moest zich eerder dit jaar overigens ook verantwoorden voor het angstaanjagende martelcomplex in Wouwse Plantage. Hij zou vanwege een hooglopende ruzie over criminele miljoenen mensen hebben willen laten ontvoeren, opsluiten, martelen en doden, betoogde justitie. Het vonnis in die zaak volgt volgende maand.

