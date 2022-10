‘Drugschauffeur’ Jan B. (53) woest over celstraf: ‘Niet normaal dat ons rechtssysteem dit toelaat’

RIVM: Coronagolf zwelt aan met meer positieve testen en meer ziekenhuis­op­na­mes

De nieuwe coronagolf zwelt aan. In de afgelopen week zijn 19.031 positieve tests geregistreerd, het hoogste aantal sinds begin augustus. In een week tijd is het aantal positieve tests met 55 procent toegenomen. Bovendien worden steeds meer mensen vanwege hun coronabesmetting in een ziekenhuis opgenomen.

4 oktober