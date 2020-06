Druk Hemelvaartsweekeinde zorgt niet voor corona-uitbraak

Het drukke Hemelvaartweekeinde heeft geen effect gehad op de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Ook het heropenen van de basisscholen en het hervatten van de contactberoepen, vier weken geleden, zijn niet terug te zien in de cijfers. Dat meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het risico is reëel dat vorige week mensen besmet zijn geraakt tijdens de demonstratie op de Dam in Amsterdam, herhaalde Kuipers, maar dit is misschien niet terug te zien in de totale aantallen.

Lees ook Terwijl je slaapt, werkt je mobieltje mee aan het zoeken naar een coronamedicijn Lees meer

Op de intensive cares liggen nog 92 patiënten met het coronavirus, vier minder dan op zondag. Dat meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vanmiddag. Het RIVM heeft de afgelopen vierentwintig uur drie nieuwe meldingen van sterfgevallen door het coronavirus gekregen. Gisteren ging het om twee gemelde sterfgevallen. Het totale dodental stijgt hiermee naar 6016. Ook kwamen er vijf nieuwe ziekenhuisopnames binnen.

Het aantal besmettingen is in het afgelopen etmaal gestegen met 165. Het totaal aantal Nederlanders dat besmet is (geweest) met het virus komt hiermee op 47.739. In het ziekenhuis zijn nu in totaal 11.794 mensen opgenomen (geweest).

De drie mensen die zijn overleden, stierven respectievelijk op vrijdag, zaterdag en zondag. De vijf ziekenhuisopnames zijn van wat langer geleden. Twee patiënten werden vorige week donderdag naar een ziekenhuis overgebracht, eentje twee dagen daarvoor en twee mensen werden in de laatste week van mei opgenomen.

Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk aanzienlijk hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas dagen later doorgegeven. Ook ligt het werkelijke aantal infecties waarschijnlijk een stuk hoger. De cijfers liggen na weekenden vaak hoger, omdat er in het weekend minder wordt geregistreerd.

Intensive care

In de komende periode kan het aantal ic-patiënten nog licht dalen, aldus het LCPS. Maar de kans is heel klein dat er in de nabije toekomst geen enkele coronapatiënt op een intensive care ligt. ,,Versoepeling zal leiden tot een verspreiding”, zegt Kuipers, ook als het virus zich in de zomer minder verspreidt dan in het najaar en de winter.

De ic’s behandelen nu 477 mensen met andere aandoeningen. Dat betekent dat er in totaal 569 mensen op een intensive care liggen. Dat is ongeveer 60 procent van de gebruikelijke drukte op de intensive cares.

Op de verpleegafdelingen worden 365 mensen met corona behandeld, 98 minder dan op zaterdag. De instroom in de ziekenhuizen is al een tijdje stabiel. Elke dag worden vijf tot tien mensen opgenomen in ziekenhuizen en komen één tot drie mensen op een ic terecht.

Gemiddeld genomen werden er vorige week acht ziekenhuisopnames en acht overlijdensgevallen per dag gemeld. De weekgemiddeldes zijn sinds half maart niet meer zo laag geweest. Op het hoogtepunt overleden er volgens de officiële registraties ruim honderdvijftig mensen per dag en belandden dagelijks ruim vijfhonderd mensen in het ziekenhuis.

Het aantal vastgestelde besmettingen stijgt na een wekenlange daling sinds enkele dagen juist weer. Dat hoeft niet te betekenen dat er ook daadwerkelijk meer mensen besmet raakten. Sinds 1 juni is het testbeleid aanmerkelijk verruimd, waardoor er meer mensen in aanmerking komen voor een test. Doordat ook mensen met milde klachten zoals niezen en verkoudheid worden getest, zijn er waarschijnlijk honderden extra gevallen aan het licht gekomen die anders onder de radar waren gebleven.