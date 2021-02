Druk in NS-treinen door winterweer: ‘Alleen noodzakelijke reizen’

In veel NS-treinen is het erg druk, omdat er vanwege het winterweer minder treinen rijden. De vervoerder herhaalt de oproep die al van kracht is vanwege de coronamaatregelen om alleen de trein te pakken als het noodzakelijk is. Door het winterweer heeft de NS minder treinen beschikbaar en rijden er voornamelijk sprinters, die korter zijn dan intercity’s. Op sociale media uiten veel mensen hun onvrede.

,,Alle treinstellen die kunnen rijden, gebruiken wij ook”, zegt een woordvoerder van de NS. Door de sneeuwval en strenge vorst van de afgelopen dagen zijn niet alle treinstellen inzetbaar. ,,Sommige treinstellen kunnen we niet gebruiken omdat er wisselstoringen zijn bij de opstelplaatsen en niet alle onderhoudsbedrijven zijn goed bereikbaar door het weer.”



Treinreizen is momenteel vanwege de coronamaatregelen alleen bedoeld voor mensen die echt de trein moeten gebruiken. ,,Wij roepen iedereen op die niet per se met de trein moet, om dat ook niet te doen. Dan kunnen we het reizen met de trein mogelijk maken voor mensen die dat wel echt moeten”, aldus de woordvoerder. ,,In het ov is 1,5 meter afstand houden niet verplicht, omdat dit soms niet mogelijk is.”

Reizigersorganisatie Rover heeft de NS om opheldering gevraagd over de inzet van korte treinen. Ook moet er meer duidelijkheid komen over de reisinformatie, vindt de organisatie. Rover stelt dat het te lang duurt voor bekend is wanneer de treinen weer normaal gaan rijden. Bovendien voelen de volle bussen en treinen volgens Rover erg onveilig. De vereniging krijgt uit het hele land meldingen over de drukte.

,,Het wordt hoog tijd de reiziger perspectief te bieden, die kan dan beter een afweging maken of hij of zij de reis kan uitstellen”, aldus Rover-directeur Freek Bos. Ook wil Rover dat onderzocht wordt hoe in de toekomst sneller weer kan worden opgestart na bijvoorbeeld een zware storm.

Een oplossing die de vereniging aandraagt om meer reizigers te kunnen vervoeren, is het inzetten van touringcars, daar wordt nu niet mee gereden vanwege de coronamaatregelen. Bos denkt dat de touringcaroperators graag bijspringen.

Op sociale media zijn er tientallen klachten over de drukte in de treintoestellen die wel rijden. Ook vinden een hoop mensen dat de NS meer moet doen om zijn dienstregeling weer op orde te krijgen. ,,Ik neem aan dat een organisatie als NS hun problemen kan oplossen na twee dagen geen sneeuw", zegt iemand op Twitter tegen de klantenservice van het spoorbedrijf. ,,Of begrijp ik dat verkeerd?”

Anderen vinden de drukte in de trein niet te rijmen met de coronamaatregelen. Op Twitter laat een reiziger weten dat in een volgepakte coupé zitten tegenstrijdig voelt, gezien een tripje naar de winkel nu in veel gevallen niet meer kan. Verder vragen reizigers zich ook af of de eerste klas nu even niet voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn, om de drukte beter te spreiden.

