Druk op ziekenhuizen neemt toe: is er nog wel ruimte voor Brabanders?

Daarvoor waarschuwt Bart Berden, directeur van het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg, in een interview met deze site. ,,Als de instroom in Brabantse ziekenhuizen is zoals we verwachten, en als de rest van Nederland patiënten van ons blijft overnemen, dan lukt het. Maar als het aantal patiënten in de rest van Nederland sneller toeneemt, en dat zien we wel gebeuren, dan bestaat de kans dat ze de deur dichtdoen en gaat die prognose onderuit.”



Op enkele plekken buiten Brabant is nu een ‘merkwaardig snelle groei’ van het aantal patiënten met Covid-19 zichtbaar, stelt Berden, tevens voorzitter van het overleg van Brabantse ziekenhuizen. Ook het RIVM ziet dat het aantal ziekenhuisopnames in Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland relatief snel toeneemt. Dat beeld wordt in elk geval onderschreven in Rotterdam. ,,Het wordt echt drukker”, meldt een woordvoerder van het Erasmus MC.