Drukke Koningsdag zonder grote incidenten in de grote steden

Van Amsterdam tot Eindhoven verliep Koningsdag over het algemeen harmonieus. Wel werden tijdens Koningsnacht een paar illegale feesten beëindigd in Amsterdam en hield de politie in Rotterdam een paar mensen aan vanwege drankmisbruik en belediging.

Volgens een woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Jozias van Aartsen verliep de dag in Amsterdam goed: ,,Het was gezellig op de vrijmarkten waar altijd veel kinderen op afkomen en ook op alle muziekfeesten. Van Aartsen liep een rondje door de hoofdstad en is heel tevreden met wat hij overal aantrof.' Het was voor de oud-burgemeester van Den Haag de eerste keer dat hij Koningsdag in Amsterdam doorbracht.

In de nacht van donderdag op vrijdag moest de politie er nog aan te pas komen om een aantal illegale feesten in de hoofdstad te beëindigen waar honderden bezoekers op af waren gekomen. Dat verliep zonder incidenten. De Amsterdamse politie hield tijdens Koningsnacht en Koningsdag zeker 44 mensen aan voor zaken als zakkenrollerij, wildplassen en openbare dronkenschap.

In Rotterdam was de Erasmusbrug na zonsondergang oranje. Koningsdag in de regio Rijnmond goed verlopen, meldt de politie. Tot nu toe zijn er dertien aanhoudingen verricht voor onder meer drankmisbruik en belediging. Bij de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam werden voor de algemene veiligheid inrij-beperkende maatregelen getroffen. Het populaire Kralingse Bos festival was uitverkocht en verliep rustig.

Oranje auto's

In Zwolle hadden vrijwilligers van het Rode Kruis in Zwolle een kalme middag. In Apeldoorn was er hoog bezoek vanuit eiland St. Maarten: zijne excellentie Hasani Ellis was met een delegatie aanwezig tijdens de viering van Willem-Alexander's 51ste verjaardag. Ook maakten oranje auto’s een feestrit naar Paleis het Loo.

In Eindhoven deden zich geen incidenten voor. Ook Koningsnacht, de nacht van de donderdag op vrijdag, kende geen wanklank. ,,Het was gewoon gezellig in de stad, zowel in de Koningsnacht als op Koningsdag", aldus een woordvoerder van de politie.

Optredens

Bij Kingsland Twente raakte tijdens een optreden zanger Willie Wartaal van de band De Jeugd van Tegenwoordig gewond. Hij viel van het podium en bezeerde zijn enkel. Het optreden werd afgeblazen.

Op verschillende plekken in het land werd stilgestaan bij het overlijden van de Zweedse dj Avicii. Zo kregen de 30.000 bezoekers van SLAM! Koningsdag in het AFAS Stadion in Alkmaar een muzikaal eerbetoon voorgeschoteld van de band Shermanology, dat een aantal tracks van hem live speelde.

Ook tijdens het 538Koningsdagfestival in Breda werd Avicii geëerd, zegt een woordvoerder. ,,Dj Menno de Boer verzorgde een muzikaal eerbetoon. En zangeres Rita Ora heeft het hele veld met 40.000 bezoekers een minuut stil gekregen. Heel erg bijzonder."

Ook in Curacao was het Koningsdag.