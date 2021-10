Drukste ochtendspits van het jaar door slecht weer en ongelukken

Coronavirus LIVE | Einde aan coronatoe­gangs­be­wijs? Rechter doet uitspraak in kort geding

9:31 Vandaag valt bij mensen met afweersysteemproblemen een uitnodiging voor een derde prik op de mat. Ook komt er vandaag een uitspraak over coronatoegangsbewijs. De rechter doet een uitspraak in een kort geding. Ondertussen is in veel gemeenten nog niet duidelijk of Sinterklaas volgende maand zijn intocht kan houden. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.