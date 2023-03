Dubbel ongeluk met Porsches op Duitse snelweg: vier Nederlandse doden door slippende sportwagens

Demonstran­ten blinddoe­ken beelden Rembrandt en Spinoza en eisen klimaatac­tie

De actiegroep Scientist Rebellion heeft in de nacht van zaterdag op zondag meerdere standbeelden in Nederland geblinddoekt. Onder meer beelden van Rembrandt van Rijn in Leiden kregen een blinddoek om. Zo ook het beeld van Spinoza naast het Amsterdamse stadhuis en dat van Erasmus bij de Laurenskerk in Rotterdam.