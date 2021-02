Duiken in een afwasbak en crawlen op de keukenvloer: Nijmeegse kinderen krijgen zwemles via iPad

,,Huh: zwemles via internet?” De 5-jarige Thomas kijkt zijn moeder Imke Ebben vragend aan. De jonge Nijmegenaar is best gewend aan het digitale leven. Thuisonderwijs vormt in coronatijd de nieuwe werkelijkheid. Maar dat hij afgelopen zaterdag via de webcam ook schoolslag en borstcrawl kon leren, verbaast hem. ,,We moesten een stoeltje en een bak water klaarzetten”, zegt zijn moeder. ,,En dan afwachten maar.”