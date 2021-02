Duikers vinden stoffelijk overschot in Amsterdam, vermoedelijk moeder die met auto en kinderen te water raakte

updateDuikers hebben in Amsterdam een stoffelijk overschot aangetroffen in het water. Het gaat waarschijnlijk om de moeder die afgelopen nacht met de auto te water raakte in een zijtak van het IJ. Ze zat met haar drie kinderen in de wagen, die konden allemaal ongedeerd uit de auto komen.

Duikers stuitten net voordat ze hun zoektocht vanwege het donker zouden moeten staken op het stoffelijk overschot. ,,Het was op het laatste moment,” zegt een woordvoerder van de politie, die nog niet kan zeggen dat het ook echt om de bestuurster van de Duitse auto gaat, die afgelopen nacht in het water terecht kwam. ,,We moeten eerst heel zeker weten om wie het gaat, dat kunnen we vermoedelijk morgen zeggen.” Toch lijkt het ‘heel logisch’ dat de bestuurster van de auto is gevonden. ,,Heel triest.”

De drie oudere kinderen van de vrouw achter het stuur wisten ongedeerd uit de auto te komen. Ze spraken alleen Duits, de auto had ook een Duits kenteken. ,,We noemen hun leeftijden niet met het oog op familieleden in Duitsland die nog niet zijn bereikt’’, zei de woordvoerder van de politie eerder vandaag. De brandweer verklaarde al vrij snel dat de moeder van het drietal achter het stuur zat.

De wagen met de vier inzittenden belandde omstreeks 02.00 uur bij de Nieuwendammerdijk in het water van het zijkanaal naar Nieuwendam. Drie duikteams zochten ruim een uur maar zonder resultaat. Ze kregen assistentie van een politiehelikopter met warmtebeeldcamera en een boot met sonarapparatuur. De zoektocht werd daarna gestaakt. Een duikteam zocht sinds vanmorgen opnieuw naar de vrouw, maar de tijd begon te dringen. Nu is er toch uitsluitsel.

Het voertuig is zondagmorgen omstreeks 06.30 uur geborgen, meldt AT5. Op beelden van fotograaf en cameraman Martin Damen is te zien dat het gaat om een grijsachtige VW Sharan met Duits kenteken. De letters BOR verwijzen naar het district Borken in Noordrijn-Westfalen, vlak over de grens bij Aalten in de Achterhoek. De districtscode geldt voor voertuigen uit de stad Borken en uit Bocholt en Ahaus.

De plek van het incident, bij een trailerhelling, roept vraagtekens op maar de politie kan nog niets zeggen over de toedracht. ,,Ondervraging van de kinderen moet daar meer duidelijkheid over geven’’, aldus de zegsman.

