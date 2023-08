Duitse festivalganger (19) niet aan gevolgen van drugs overleden op Decibel, organisatie betreurt sterfgevallen

De 19-jarige festivalganger uit Duitsland die zaterdag op festival Decibel Outdoor in Hilvarenbeek is niet door drugsgebruik om het leven gekomen. Hij overleed aan een medische oorzaak, blijkt uit een spoedonderzoek van de politie en het OM naar de doodsoorzaak.

Zaterdagochtend overleed de Duitse festivalganger op het hardstylefestival. Hij werd levenloos in zijn tentje op de camping van de Beekse Bergen gevonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten.

Lees ook Play In water gevonden lichaam is van 23-jarige vermiste festivalganger Decibel

Maandagmiddag werd het lichaam van een 23-jarige man uit het Friese Oudehaske gevonden in het kanaal aan de Biestsestraat in Biesthoutakker. Zijn vrienden sloegen zondagnacht rond 01.45 uur alarm omdat zij geen contact meer met hem konden krijgen. Ze hadden hem voor het laatst gezien op het festivalterrein.

Het is nog onduidelijk hoe hij in het water terecht is gekomen. Zijn lichaam werd maandagmiddag gezien door een schipper, tussen het festivalterrein van Decibel en het bruggetje van de Biestsestraat. Mogelijk is zijn lichaam door de stroming afgedreven. Er wordt nog onderzocht hoe hij om het leven is gekomen. Wanneer dat onderzoek is afgerond, kon een politiewoordvoerder dinsdagochtend nog niet zeggen.

‘Verschrikkelijk’

De organisatie van Decibel Outdoor noemt het ‘verschrikkelijk’ dat twee bezoekers zijn overleden. ,,Voor de familie is het al verschrikkelijk als je het bericht krijgt dat je zoon is vermist”, vertelt de woordvoerder. ,,Wij betuigen ons grootste medeleven aan deze familie.”

Verhaal gaat door onder de foto.

Volledig scherm Het lichaam lag tussen hoge begroeiing. © Toby de Kort

Traumahelikopter landde op festivalterrein

De politie bevestigt dat er nog een derde incident op Decibel Outdoor was, waarvoor de hulpdiensten ter plaatse moesten komen. Zondagnacht rond 04.30 uur landde er een traumahelikopter op het festivalterrein om hulp te verlenen aan een man die onwel was geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het met hem gaat.

Om na te denken over eventuele maatregelen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen is het volgens de woordvoerder van Decibel nog ‘veel te vroeg’. ,,Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaken”, legt hij uit. ,,Onze voornaamste zorg is nu de aandacht voor de nabestaanden en direct betrokkenen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Een van de podia bij Decibel Outdoor in Hilvarenbeek. © Marieke van Gompel