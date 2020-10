Duitse kerk wil zwarte beeld drie koningen verbannen wegens ‘racistische karikatuur’

Het oude beeld van de wijze uit Afrika, een van de drie koningen, is in de kerststal van Ulm karikaturaal voorzien van dikke lippen en gouden sieraden aan zijn enkels. Ook draagt hij een slavenring aan zijn been, wat beledigend en spottend is volgens de parochieraad. Volgens de provoost passen dergelijke beledigende stereotypen niet meer in 2020.

Discussie in heel Duitsland

De discussie doet de kwestie ook in de rest van Duitsland oplaaien. De dom van Keulen heeft voorlopig beslist om de kerststal niet aan te passen. ,,Ik vind de kerststal juist een prachtig signaal”, klinkt het bij de provoost Guido Assmann. ,,Het maakt niet uit waar je vandaan komt, wat je afkomst is, het maakt niet uit of je jong of oud bent, het maakt niet uit of je arm of rijk bent. Het maakt niet uit wat de kleur van je huid is, of het nu gaat om een man of vrouw, een kind of een jongere, God komt tot iedereen.”