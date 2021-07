Duitsers zeggen massaal vakantie in Nederland af: ‘De telefoon staat roodgloeiend’

De Duitse maatregel gaat per dinsdag 27 juli in. Dit heeft niet alleen gevolgen voor Duitsers, maar ook voor Nederlandse vakantiegangers. Dit betekent onder meer dat Nederlanders die naar Duitsland reizen tien dagen in quarantaine moeten na aankomst op hun bestemming. De quarantaineplicht geldt niet voor mensen die volledig gevaccineerd zijn of genezen van een besmetting met het coronavirus, meldt het Duitse RIVM.