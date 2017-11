Duizend kilo cocaïne tussen fruit gevonden in Oudenbosch

Verdachte schietpartij salsafeest is 39-jarige man uit Eindhoven

18:31 De man die ervan wordt verdacht vorige week zondag Yassine Majiti te hebben doodschoten bij een salsafeest in Best heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij is 39 jaar en geboren in Eindhoven, zo laat het openbaar Ministerie weten.