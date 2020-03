Duizenden leerlingen in Brabant thuis, te weinig leraren door coronavirus

Circa 700 van de 17.000 schoolgaande kinderen in Breda blijven vandaag thuis omdat voor hen geen leraar beschikbaar is. Dat melden de gezamenlijke Bredase schoolbesturen van het (speciaal) basisonderwijs vanochtend. De leerkrachten zitten thuis vanwege preventieve maatregelen die het RIVM afkondigde.

Bij de koepel SKPO, waarbij 36 scholen in Eindhoven en omgeving zijn aangesloten, moeten gemiddeld 1 tot 3 klassen per school thuisblijven omdat een leerkracht zich ziek heeft gemeld. ,,Alle scholen die bij ons aangesloten zijn, hebben ermee te maken. Bij een school, De Bloktempel in Son, moeten zelfs acht groepen thuisblijven, want daar hebben twaalf collega's zich ziek gemeld. We hebben ook geen vervangers meer en kinderen kunnen ook niet bij de kinderopvang terecht, want daar gelden dezelfde regels”, aldus bestuurder Ingrid Sluiter van SKPO.

Op de scholen zitten volgens Sluiter in totaal 11.000 leerlingen. Er is nog niemand besmet met het coronavirus, ook geen ouders en leerkrachten. ,,Het zijn ingrijpende maatregelen voor de kinderen en de ouders. Maar we moeten toch naar de deskundigen luisteren en we willen ook niet het risico lopen dat anderen besmet worden. We moeten afwachten wat er uit het onderzoek van de GGD komt, maar we hopen dat deze week de strenge regels worden afgeschaald.”

Volgens bestuursvoorzitter Stephane Cépèro van onderwijskoepel Lowys Porquin (31 scholen in West-Brabant) wordt het nog een hele puzzel de komende dagen, zegt hij tegen BN De Stem. ,,Gisteren kreeg ik een eerste terugkoppeling dat één van onze scholen het vandaag met zes leraren minder moet stellen op een totaal van elf groepen. De school blijft open, van de groepen die het treft hebben we de ouders op de hoogte gesteld.’’

Noodplan

Drie grote Brabantse scholengemeenschappen en twee middelbare scholen hadden eerder dit weekend een noodplan gemaakt voor mogelijke ziekmeldingen vanwege corona, zo is volgens het Brabants Dagblad in de brieven te lezen die naar ouders zijn gestuurd. Ze volgen hiermee het advies van het RIVM. Als een leraar ziek is, moet hij thuisblijven en wordt mogelijk de hele klas naar huis gestuurd.

Het gaat om de scholenkoepels Filios, SAAM en Signum. Deze koepels hebben scholen in onder andere Heesch, Lithoijen, Oss, Geffen, Maren-Kessel, Vinkel, Lith, Nuland en Den Bosch. Daarnaast hebben ook de middelbare scholen Rodenborgh College en Het Hooghuis voorzorgsmaatregelen genomen.

,,We kunnen niet voorzien hoeveel leraren afwezig gaan zijn de komende periode. Ook is niet bekend hoe lang dit advies aangehouden wordt. Wel is duidelijk dat we er rekening mee moeten houden dat er groepen naar huis gestuurd moeten worden omdat er geen leraar beschikbaar is. Ook de invalpool heeft geen invalleerkrachten beschikbaar op dit moment”, is in de brief van Filios te lezen.

Op Kbs De Burchtgaarde in Breda kregen de kinderen handenwasles en les in hoe te hoesten vanwege het coronavirus.

Uitvallen

De scholen kiezen er niet voor om groepen eventueel op te delen. ,,Kinderen zitten dan in de groep nog dichter op elkaar en dat vinden we juist in deze specifieke situatie niet de gewenste situatie.” Vooralsnog zijn er geen groepen die uitvallen, maar mocht dit toch gebeuren dan worden alle ouders op de hoogte gesteld.

De middelbare scholen roepen vooral leerlingen op om thuis te blijven als ze zich niet goed voelen. Hiermee proberen ze te voorkomen dat een groot deel van de leerlingen en medewerkers ziek wordt. Hetzelfde verzoek geldt ook voor personeel. Er zullen dan geen hele groepen naar huis worden gestuurd, maar het kan wel zo zijn dat er meer lessen uitvallen.

Kunst- en vliegwerk

Volgens Omroep Brabant meldt de Tilburgse onderwijsinstelling Xpect Primair dat tussen de 140 en 150 leerkrachten niet naar de aangesloten basisscholen komen. ,,Met veel kunst- en vliegwerk proberen we lessen gewoon door te laten gaan. Zo spreken we de invalpoule aan en voegen we klassen samen. In enkele gevallen verschijnen zelfs basisschooldirecteuren voor klas”, zegt woordvoerder Tanja Westeneng. Hierdoor hoefden ‘slechts’ 31 groepen thuis te blijven. Dat zou ongeveer tien procent van de 7800 leerlingen zijn.

Bij scholenkoepel Optimus, met 31 scholen in voornamelijk het noordoosten van Brabant, zijn van de 4800 leerlingen er 250 thuisgebleven vanwege griepachtige klachten. Ook hebben van de 450 leraren zich er 25 ziek gemeld. Dat zijn alle ziekmeldingen bij elkaar, dus ook die niet gerelateerd zijn aan de RIVM-maatregel, zegt Harrie van de Ven, voorzitter van het college van bestuur. ,,Op één school moesten er twee klassen naar huis, maar verder valt het mee. Onze directeuren lukt het goed om het op te lossen, vandaag.”