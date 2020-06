Duizenden nertsen vergast bij eerste ruiming: ‘Een spandoek verandert hier niks meer aan’

VideoBij een nertsenhouder in Deurne worden zaterdagochtend de eerste duizenden dieren geruimd. Het gaat om ongeveer 1500 teven met per stuk zo'n vier of vijf pups. De dieren worden vergast omdat binnen de bedrijven het corona-virus is vastgesteld.

Het bedrijf van nertsenhouder Huub Kuijpers is het enige dat zaterdag wordt geruimd. Negen andere - over het algemeen grotere - nertsenbedrijven volgen later. Benno Bruggink, woordvoerder van de NVWA, geeft aan dat dat komt omdat men nog weinig ervaring heeft in het ruimen. Het gaat om houderijen in Milheeze (twee), De Mortel, Elsendorp, Beek en Donk, Deurne, Landhorst en Venray.

In Deurne waren zaterdag geen actievoerders aanwezig, wel kwamen enkele dierenactivisten toezicht houden op het verloop van de ruiming. Een bewuste keuze, aldus woordvoerder Erwin Vermeulen. ,,We willen het niet op de spits drijven en begrijpen dat het voor de ondernemer in kwestie moeilijk is.”

Bovendien, voegt hij daaraan toe, heeft bij het bedrijf demonstreren nu geen zin. ,,De rechter heeft gesproken. Er mag geruimd worden. Daar verandert een spandoek niks meer aan.”

Rendac in Son

Rond 07.00 uur is gestart met de voorbereidingen op het ruimen. Dat gebeurt door het vaste personeel van Kuijpers. Zij worden daarbij ondersteund door medewerkers van de NVWA. De dieren worden in een soort rijdende container gestopt die langs alle kooien gaat. Vervolgens worden de dieren - ook de in april geboren pups - in die container vergast met koolmonoxide, waardoor ze volgens de NVWA in ‘enkele seconden’ overlijden.

De medewerkers trekken daarvoor speciale pakken aan. Het ruimen gaat vermoedelijk nog heel de dag duren. De politie heeft de omgeving - het bedrijf zit aan de Vinkenweg - afgezet met linten.

Als de nertsen vergast zijn met koolmonoxide worden zij afgevoerd naar kadaververwerker Rendac in Son. Zondag wordt het bedrijf van Kuijpers gereinigd en ontsmet, maandag komt de ongedierte bestrijding. Daarna gaat het bedrijf volgens de NVWA-woordvoerder een hele tijd op slot.

De rechter bepaalde pas gisteravond dat de ruimingen van de met corona besmette nertsenhouderijen in de Peel mogen doorgaan. De rechtbank in Den Haag oordeelde in een zaak die was aangespannen door actiegroepen Animal Rights en Bont voor Dieren.

Landbouwminister Carola Schouten besloot eerder deze week dat de besmette nertsenbedrijven moesten worden geruimd. Voor alle getroffen bedrijven betekent de ruiming vrijwel zeker het definitieve einde. De nertsenfokkerij is per 1 januari 2024 verboden. Het besluit zorgde voor een dubbel gevoel bij de nertsenhouders.

Volledig scherm Ontruiming eerste nertsenbedrijf in Deurne. © DCI Media

