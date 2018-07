Duizenden paspoorten moeten retour door fout in elektronische kenmerken

Gewone grenscontrole

Als door de fout bijvoorbeeld een elektronische gate niet opent, kan de reiziger zich melden bij de gewone grenscontrole. Die is op de hoogte en kan de reiziger alsnog de grens over helpen.



De ongeveer 5000 mensen bij wie de fout waarschijnlijk is opgetreden, ontvangen een brief met uitleg. Ze kunnen met een gratis app controleren of hun paspoort in orde is. Vanaf maandag kunnen ze ook bij de gemeente of ambassade terecht.