Dumfries is ook een baas omdat hij vertelt over gesprekken met een psycholoog

‘Agressieve’ muggen terrorise­ren Josephine en haar huisgeno­ten: ‘Ze houden me wakker’

In een studentencomplex klinkt onophoudelijk gezoem: op het toilet, in de douche, in de slaapkamer en in de woonkamer. Een groot aantal van de 125 bewoners, dat al een jaar klaagt bij de woningcorporatie, slaapt onder een klamboe. ,,Het is hier net Indonesië.”

2 december