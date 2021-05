Duo dat zeven maanden in de bossen woonde raakt hut kwijt

VIDEO Leeftijd van coronapa­tiën­ten die in ziekenhuis worden opgenomen schiet omlaag

25 mei De leeftijd van coronapatiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen schiet omlaag. Deze maand zijn vijftigers de grootste groep. IC-voorman Diederik Gommers: ,,De mensen die je in mei in het ziekenhuis en op de ic krijgt, zijn de niet-gevaccineerden.’’