Duo Posbankmoord in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar

De rechtbank veroordeelde R. (44) uit Veghel in 2017 nog tot zestien jaar voor het doden van Alex Wiegmink op de Posbank in Rheden in 2003. Medeverdachte S. (56) uit Boekel kreeg veertien jaar cel. Tegen het duo was toen dertien jaar celstraf geëist. Zij gingen tegen de straf in beroep. Daarin kreeg S. net als R. een eis van zestien jaar cel aan zijn broek.



In hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie tegen beiden zestien jaar cel, wegens gekwalificeerde doodslag. Het hof acht moord bewezen en legde daarom een hogere straf op.



De 44-jarige huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt werd op 20 januari 2003 doodgeschoten. Hij was na een schildersklus in Arnhem nog even een rondje gaan rennen over de Posbank, maar kwam niet meer thuis in het Achterhoekse Drempt. Zijn lichaam werd niet veel later verkoold teruggevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp. De twee Brabanders S. en R. die dag ook op de Posbank om een auto te stelen. Ze hadden hun oog laten vallen op de Opel van Wiegmink.