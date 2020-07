Dutchbatters: ‘VN, media, politiek, publiek, iedereen liet ons verrekken’

Schouten zwicht na protest boeren: nieuw overleg over veevoer

9 juli Landbouwminister Carola Schouten gaat met experts en veeartsen in gesprek over eventuele gezondheidseffecten die het verlagen van ruw eiwit in veevoer heeft voor de gezondheid van het vee. Er zijn genoeg aanwijzingen dat de omstreden ‘voermaatregel’ geen negatief effect heeft, maar wegens de maatschappelijke onrust en de boerenprotesten, vraagt Schouten naar extra advies, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.