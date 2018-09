Dwars door de pui van het stadhuis: zo kwam Hans tot zijn wanhoopsdaad

‘Ik hoop dat datgene dat ik ga doen gaat lukken. Ik moet door een glazen pui rijden met de Nissan. Alles is klaar.’’ (Afscheidsbrief Hans van M. op 17 augustus 2018)



Het is nog vroeg in de vooravond van dinsdag 21 augustus. Hans van M. is net weggereden uit Oss. Hij is vastbesloten. Vandaag is de dag. Vannacht gaat het gebeuren. Er is geen weg meer terug. Hij had afscheid genomen van de mensen die hem in huis opnamen. Met Wim voerde hij nog een felle discussie. ,,Jungske’’, zei Wim in die kenmerkende platte Brabantse tongval. ,,Zoude ge dat nu wel doen? Blijf toch hier.’’ Het was aan dovemansoren gericht, snapten ze. Hans wurmde zijn lange gestalte in de kleine grijze Nissan Micra. Later op de avond waarschuwen zijn vrienden alsnog de politie.



,,Mijn laatste volle dag. Ik ben nu totaal kalm. Onvoorstelbaar eigenlijk. Ik weet dat we allemaal gaan. De één met veel ongemak en pijn. De gedachten lopen nu alle kanten met me op.’’ (Afscheidsbrief)