E-bike breekt door, diefstal stijgt explosief

Het aantal gestolen elektrische fietsen is vorig jaar spectaculair gestegen. Grootste verzekeraar ANWB meldt een toename van bijna 40 procent over 2019. Oorzaak is de doorbraak van e-bikes naar het grote publiek.

Verzekerden rapporteerden vorig jaar ruim 3800 gestolen e-bikes bij de ANWB, 38 procent meer dan in 2018. Nu een gemiddelde stekkerfiets al snel tweeduizend euro kost, groeide de schadelast met bijna de helft (47 procent). ,,We waren vorig jaar miljoenen euro’s extra kwijt”, aldus Bert Gelling, productmanager van de ANWB-verzekeringstak.

De ANWB, die meer dan honderdduizend fietsen verzekert, wijt de toename aan de doorbraak van de e-bike naar het grote publiek. Vorig jaar werden liefst 420.000 e-fietsen gekocht, ze maken inmiddels ruim 40 procent van de totale verkoop uit. ,,De stekkerfiets werd tot voor kort vooral recreatief gebruikt door oudere Nederlanders”, stelt Gelling. ,,Maar inmiddels rijden massa's scholieren ermee naar school en forensen werknemers ermee naar hun werk.” Het gevolg is dat e-bikes vaker onbeheerd op openbare plekken worden gestald. ,,Vooral winkelcentra, treinstations en uitgaansgebieden zijn ware diefstal-hotspots.”

Functioneel gebruik

Concurrenten bevestigen de trend. ,,Bij ons gaat het om soortgelijke percentages als bij de ANWB”, zegt Douwe Boeijenga van Enra, de andere grote fietsverzekeraar. Daarbij geldt: hoe jonger de verzekerde, hoe sneller een e-bike wordt ontvreemd, stelt Allianz Assistance. ,,De e-bike van een scholier van 16-20 jaar wordt tot drie keer zo vaak gestolen als van een 55-plusser”, ziet marketing manager William Schoonderbeek. Dat komt doordat jongere gebruikers e-bikes vooral functioneel gebruiken. ,,Denk aan school, werk of een avondje uit. Bij ouderen is het gebruik voornamelijk recreatief, daarna staat hun e-bike vaker veilig op slot in de schuur of de berging.”



Volgens directeur Boeijenga van Enra verschilt ook het dievengilde. ,,Waar gewone fietsen vooral door gelegenheidsdieven worden gestolen, zijn e-bikes het terrein van georganiseerde groepen criminelen, die in diverse delen van het land opduiken.”

Georganiseerde misdaad

Dat e-bikes voor de georganiseerde misdaad interessant zijn komt door hun hoge waarde, zegt Jeroen Snijders Blok van de Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE). Hierin werken fietsfabrikanten, verzekeraars en overheid samen tegen fietsdiefstal. Daar komt bij dat de e-bike in ons land wijd verspreid is, maar in de rest van Europa nu pas opkomt. Zeker in heuvelachtige gebieden zijn ze een uitkomst. ,,De meeste gestolen elektrische fietsen gaan linea recta de grens over.” Een heel goed overzicht heeft SAFE nog niet, maar veel e-bikes lijken in Oost-Europa te eindigen. ,,Gepakte dieven blijken in 95 procent van de gevallen Oost-Europeanen.”



Om diefstal tegen te gaan, worden e-bikes door fabrikanten en verzekeraars steeds vaker uitgerust met een speciale chip. De ANWB introduceerde in 2018 een speciale e-bikepolis, waarbij een gps-chip aan het slot gemonteerd is. ,,Van alle gestolen fietsen met zo’n zender weten wij twee derde terug te vinden”, zegt Bert Gelling van ANWB. ,,We hebben daarvoor een speciaal recoveryteam.” Extra voordeel is dat zo regelmatig complete opslagplekken en distributieplekken voor gestolen fietsen worden gevonden. ,,Dat is mooie bijvangst.” Om e-bikes zo terug te vinden moeten verzekerde diefstal wel meteen melden. ,,Anders is de e-bike een dag later al naar het buitenland.”

Premie niet omhoog

Volgens SAFE ligt het opsporingspercentage van connected bikes met 80 procent zelfs nóg hoger. ,,Dat werkt echt heel goed”, zegt voorzitter Snijders Blok, eerder directielid van Accell Group, de fabrikant achter Batavus en Sparta. ,,Bij gewone fietsen wordt nog geen 5 procent teruggevonden.”

De explosieve toename van gestolen e-bikes ten spijt, hoeven de verzekeringspremies volgens de ANWB niet omhoog. ,,Juist door elektrische fietsen met chips uit te rusten, hoeven wij geen hogere premie te vragen.” Concurrent Enra voegt eraan toe dat het aantal gestolen e-bikes even hard groeit als de verkoop. ,,Het is niet zo dat een hoger percentage e-bikes wordt gestolen,” zegt Boeijenga.

In Duitsland keert de verzekeraar overigens alleen uit als de stekkerfiets met een tweede slot vast stond. ,,Maar dat is hier een moeilijke maatregel, zo ver zullen wij in Nederland niet gaan.” Wel betalen verzekerden in Nederland in stedelijke gebieden een hogere premie dan op het platteland, doordat het risico op diefstal in dunbevolkte gebieden kleiner is.

Beter accuslot

Om het risico op diefstal verder terug te dringen is SAFE momenteel in gesprek met batterijfabrikanten als Bosch en Shimano. De belangenclub wil dat de sloten waarmee de accu van e-bikes zijn beschermd beter worden. De accu is namelijk voor dieven één van de interessantste onderdelen. In tegenstelling tot gewone sloten zijn accusloten niet gecertificeerd. ,,Momenteel is het vrij eenvoudig om het slot te forceren en de accu mee te nemen, vinden wij. Wij willen dat fabrikanten betere materialen gebruiken.”