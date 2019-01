Echt koud? Dat is het in Noord-Amerika

In de Verenigde Staten worden temperaturen tot -40 graden Celsius gemeten doordat een extreem koude luchtstroom vanaf de Noordpool het land heeft bereikt. Zelfs als zo’n systeem richting Europa zou trekken dan houdt de Oostzee het tegen. ,,Het kan wel als de koude via Rusland komt met een oostenwind. Dan kan het tot -20 graden worden.’’ Dat gaat gepaard met een koudegolf en die zijn zeldzaam. De laatste keer was in 2012 (23 graden onder nul op 4 februari in Marknesse) en de keer daarvoor in 1997.



Die strenge vorst zit er dit jaar niet meer in; een Elfstedentocht is uitgesloten. ,,Onze 30-daagse verwachting laat zien dat het komende weken net iets kouder is dan normaal en daarna oploopt naar normaal: overdag 6 graden en ‘s nachts rond het vriespunt. Misschien nog een paar dagen wat kouder zodat je nog kunt schaatsen op een ondergelopen plas.’’ Een kwakkelwinter dus, met ‘s ochtends ruiten krabben en soms gladde wegen.



Komende nacht kan er weer een beetje sneeuw vallen, vooral in het zuiden van het land. Ook in het weekeind valt er hier en daar nog (natte) sneeuw, maar er worden geen grote hoeveelheden verwacht.