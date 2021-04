Echtgenote rouwt om doodgeschoten Roudile: ‘Nu ben ik 27 en weduwe’

amsterdamDe 29-jarige Roudile Paquay die in Amsterdam voor de ogen van zijn vrienden werd doodgeschoten, had helemaal niets met de daders te maken. Paquay was onschuldig en wilde alleen maar een kameraad in nood helpen, meldt de politie op basis van onderzoek. Zijn vrouw, met wie hij sinds drie jaar getrouwd was, is door de gebeurtenissen op Valentijnsdag hevig getraumatiseerd. ,,Nu ben ik 27 en weduwe.”

Op de dag van de moord, op zondag 14 februari, was Roudile met zijn vrouw op visite bij zijn schoonmoeder. Daar werd hij rond 19.30 opgehaald door een vriend, die hem via FaceTime om hulp had gevraagd. Samen haalden ze een andere vriend op, met wie ze in een Mercedes naar de Staatsliedenbuurt in Amsterdam reden.

Vrijwel meteen nadat de vriend de auto parkeerde op het Van Limburg Stirumplein, liep de situatie volledig uit de hand. Er werd geschoten en Roudile werd met één kogel in de borst getroffen. ,,Hij had geen schijn van kans”, vertelde politiewoordvoerder Nabil Ou-Aissa gisteravond in Opsporing Verzocht. Volgens Ou-Aissa is Roudile ‘absoluut geen bekende’ van de politie en is hij zeer waarschijnlijk onbedoeld slachtoffer geworden van een conflict in de relationele sfeer.

Doelwit

Roudile stierf op straat in het bijzijn van een van zijn vrienden, die in zijn been werd geraakt. Een derde vriend, die vermoedelijk het daadwerkelijke doelwit was van de schutter, rende voor zijn leven, zoals te zien is op bewakingsbeelden. Daarop valt verder te zien dat de daders achter hem aan rennen. Ze staken op een gegeven moment de achtervolging en rennen een steegje in, waarna ze in twee auto’s stappen, een Volkswagen Golf en een Peugeot. Vervolgens rijden ze met hoge snelheid weg. ,,Als je zo hard rijdt terwijl er sneeuw en ijs op de weg ligt, moet je extreem veel haast hebben om weg te komen”, concludeert de politie.

Inmiddels zitten een vrouw van 20 en een man van 29 jaar oud uit Amstelveen vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Roudile. De Amsterdamse politie neemt de zaak hoog op, temeer omdat Roudile volkomen onschuldig was en van grote waarde was voor veel mensen. Zo had hij een vaste baan als welzijnswerker bij een GGZ-instelling in Haarlem. Daarvoor liep hij in de PI Zaanstad stage bij het re-integratiecentrum van het ministerie van Justitie.

Volgens zijn vrouw, met wie hij al acht jaar samen was, was Roudile erg geliefd bij zijn collega’s en cliënten. ,,Hij kreeg altijd kaartjes van ze en kwam vaak thuis met drop of chocolade”, vertelt ze in Opsporing Verzocht. ,,Op het werk hield iedereen van hem.”

Perfect puzzelstukje

Geëmotioneerd richt de weduwe zich tot de daders. ,,Mensen hebben gewoon niet door dat je niet alleen één persoon dood maakt, maar dat je een hele familie hebt die doodgaat.” Ze omschrijft haar relatie met Roudile als ‘een perfect puzzelstukje’. ,,Als Roudile binnenkwam, werd de kamer gevuld. Dan kan het feestje beginnen, dan werd het levendig. Hij was iemand die heel goed kon praten. Al van jongs af aan wist hij hoe hij zichzelf moest uitdrukken. Dat kwam vanuit zijn vader”, legt zijn vrouw uit. Roudile is de zoon van de in 2016 overleden Willem Paquay, lang een van de toonaangevende figuren binnen de hoofdstedelijke SP.

Dat uitgerekend Roudile slachtoffer is geworden van zo’n koelbloedige moord, is voor zijn vrouw moeilijk te verkroppen. Roudile was haar grote liefde. ,,Dat heb ik ook altijd tegen hem gezegd: hoe gezegend zijn we dat ik op mijn 27ste mijn soulmate heb gevonden. Zo ervoer hij dat ook. En daar zit je dan. Nu ben ik 27 en weduwe.”

Onderzoek

Het onderzoek naar de geruchtmakende schietpartij is nog in volle gang. Gistermiddag stuurde de politie volgens het Parool een sms-bom. Dat houdt in dat iedereen die rond de tijd van het schietincident in de omgeving van het Van Limburg Stirumplein was, een sms heeft gekregen met het verzoek om naar Opsporing Verzocht te kijken.

De politie wil graag in contact komen met de bestuurder van een zwarte bestelbus die rond het moment van de schietpartij door de Staatsliedenbuurt reed. Mogelijk is deze persoon een belangrijke getuige.

Tips

Over het schietincident zijn sinds gisteravond drie tips binnengekomen. De politie kan nog niet zeggen of er bruikbare informatie in de tips zit, wel zegt ze blij te zijn met iedere tip die binnenkomt.

Opsporing Verzocht Verder was er gisteren in Opsporing Verzocht ook aandacht voor de liquidatie van Martin van de Pol, alias Polletje, op 4 maart in Amsterdam. De politie toonde beelden van de dader. De veroordeelde Ajax-hooligan werd voor de ogen van zijn 7-jarige dochter neergeschoten. Uit onderzoek komt naar voren dat de schutter vermoedelijk al ongeveer vijf minuten op de plek heeft rondgehangen, waar hij uiteindelijk het slachtoffer neerschoot. De schutter is naar schatting 20 tot 25 jaar oud en 1.80 tot 1.90 meter lang. Toen hij schoot, had hij het wapen in zijn linkerhand.

Post by politieAmsterdam Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.