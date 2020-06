Edwin Janssens (81) ontwaakte in Chili uit coma en werd er een bekendheid

Update/video Laagste aantal ziekenhuis­op­na­mes sinds RIVM deze meldt, maar meer besmettin­gen aan het licht

15:43 Er zijn in Nederland de afgelopen 24 uur drie mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds dit bijgehouden wordt. Het officiële aantal doden door het coronavirus in ons land is met zes gestegen naar 6011. Het aantal vastgestelde besmettingen stijgt na een wekenlange daling sinds enkele dagen juist weer sterk. Dat komt vermoedelijk doordat Nederland meer is gaan testen.