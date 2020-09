Een branche van schimmige bobo's en bizarre bedragen vindt seksspeeltjes ineens te ver gaan

Voetbalad­vo­caat: ‘FC Emmen heeft zeker kans om rechtszaak over shirtspon­sor te winnen’

15:29 FC Emmen maakt zeker een kans als het bij de rechter een zaak aanspant tegen de KNVB in de zaak om de eigen shirtsponsor. Dat stelt voetbaladvocaat Christian Visser. De voetbalbond keurde de shirtsponsor van de eredivisionist, een bedrijf in seksartikelen, gisteren af omdat het in strijd is met de regelementen.