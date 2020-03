Een cadeaubon voor een theater heel ver weg. Wat doe je daarmee?

Vraag: Op ons familiefeest ontvingen we veel cadeaus. Zo ook een schouwburgbon, uitsluitend te besteden in een theater op anderhalf uur rijden van ons huis. Een gegeven paard zien we natuurlijk niet in de bek, maar toch. Zullen we de bon terugsturen? Laten liggen tot hij verloopt? Gratis aanbieden in de krant? Laat uw wijsheid hier eens op los!