Een foto van kabinet Rutte III is als een klassenfoto net voordat de school affikte

Gisteren googelde ik min of meer per ongeluk de website regering.nl. Kijken of die bestond. Ja hoor. De Rijksvoorlichtingsdienst had bedacht dat iemand dat ooit zou doen en ik werd netjes doorgeleid naar rijksoverheid.nl. Ook geen webadres dat je snel bezoekt, maar goed. Het mooiste komt nog.

Daar stond namelijk pontificaal een foto van het kabinet Rutte III. U zult denken: so what? Maar kijk even met me mee naar de foto, die dateert van september 2019. Nog maar anderhalf jaar geleden. En toch al van vóór corona, vóór de toeslagenaffaire, vóór de Omtzigt-leugen, vóór het formatie-debacle. Begrijpt u? Het is een klassenfoto van drie minuten voordat het brandalarm afging. Weliswaar kon bijna iedereen zich in veiligheid brengen, maar wij weten nu wel dat de hele school is afgefikt.

Nu kijken naar de koppies achter de regeringstafel. Het hele tableau in één woord: onwetendheid! Rutte is aan het woord, hij ziet er wat bleekjes uit, maar zijn haar is pre-corona netjes. Niets in hem, niets, kon raden dat hij in de zwaarste bestuurscrisis ooit en een ongekende vertrouwenscrisis met al die bijna blozende koppies om hem heen zou belanden.

Quote Links naast Rutte, het stralend vrolijke hoofd van Hugo de Jonge. Tjonge, als íemand niet wist wat hem boven het hoofd hing

Ver links zit Wouter Koolmees, die veertien maanden lang dag en nacht over steunpakketten vergaderde. Hij dacht toen slechts dat-ie wist wat vermoeidheid was. Koolmees is in geanimeerd gesprek met Eric Wiebes van Economische Zaken, de man die met een volstrekt onbegrijpelijke verklaring het veld ruimde vanwege de toeslagenaffaire. Herinnert u zich dat nog?

Daar rechts, Wobke Hoekstra, kijkt met geloken hondenogen naar de premier op. Iedereen, hijzelf voorop, vond hem leidersmateriaal. Achter hem Sigrid Kaag, over haar mobiel gebogen. 24 zetels in 2021? Alleen zij dacht er misschien aan. Daarnaast weer Bruno Bruins, een beetje bleekjes om de neus al. Het ergste moest nog komen. Direct achter Rutte: Ferd Grapperhaus. Hij staart een beetje, misschien denkt-ie aan zijn bruiloft, of z’n schoonmoeder. En nu weer naar voren, links naast Rutte, het stralend vrolijke hoofd van Hugo de Jonge. Tjonge, als íemand niet wist wat hem boven het hoofd hing.

Dat allemaal, hè, nog maar dik anderhalf jaar geleden. Daar dacht ik aan toen ik Rutte en De Jonge gisteravond weer een persconferentie zag geven over nieuw coronabeleid. Die foto van drie minuten voor de brand en nu: twee schoolmeesters voor een afgebrand schoolgebouw, de schrik nog in de ogen.

