Een gedegen muzikale opvoeding (zonder K3)

Tentoonstelling Wie heeft er niet met open mond gekeken naar Bob Ross?

16:52 Een enorme afrocoupe, geweldige persoonlijkheid en een talent om supersnel landschappen te schilderen. Het is al 25 jaar geleden dat de razend populaire Amerikaanse landschapsschilder Bob Ross is overleden en nu pas krijgt hij zijn eigen tentoonstelling. Aan museum MORE in Gorssel de eer om de werken van Ross een plekje te geven. Maar wie was deze man eigenlijk?