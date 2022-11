Eén van de medewerkers die gewond raakte bij een steekincident in tbs-kliniek Veldzicht in het Overijsselse Balkbrug is weer naar huis. Dat bevestigt een woordvoerster van de Dienst Justitiële Instellingen (DJI). Gisteren stak een patiënt van de kliniek een medewerker dood en verwondde hij twee anderen. De andere gewonde medewerker ligt nog in het ziekenhuis.

De DJI, het agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid, wil verder niet ingaan op de ernst van de verwondingen van de andere neergestoken medewerker. ,,Er is intensief contact met deze medewerker”, wil de woordvoerster alleen kwijt. Directeur Hanny van Geffen van de kliniek zei gisteren al dat de twee gestoken medewerkers niet in een levensbedreigende situatie verkeerden.

Volgens Van Geffen klopte de dader, die op een open woongroep verbleef, rond 13.00 uur op de deur van het kantoor waar de drie medewerkers zaten. Nadat de deur open was gedaan, drong hij naar binnen en begon hij in te steken op de personeelsleden. Een van hen liep daarbij dodelijke verwondingen op. ,,Er is nog geprobeerd om de medewerker te reanimeren, maar dat mocht niet baten”, aldus de directeur.

Na de steekpartij sloot de patiënt zich op in een andere ruimte en probeerde brand te stichten. Daarna pleegde hij zelfmoord met het mes waarmee hij de medewerkers had aangevallen. Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Maar volgens Van Geffen was de aanval een volslagen verrassing. Veel medewerkers en patiënten zijn getuige geweest van het incident.

Over de identiteit van de dader en de aangevallen medewerkers wil ze niets zeggen. In de kliniek, officieel Centrum voor Transculturele Psychiatrie genaamd, verblijven onder meer gedetineerden met een psychiatrische aandoening. Veel van hen hebben een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

Ook zegt de dienst nog geen extra maatregelen te nemen bij de kliniek na de steekpartij. ,,We wachten nog op het onderzoek. De focus ligt nu op nazorg en opvang van de medewerkers en patiënten. De focus ligt niet op conclusies trekken en wat er naar aanleiding van de steekpartij moet gebeuren”, aldus de DJI-woordvoerster.

‘Onderste steen boven’

Vakbond FNV liet zondag weten veel vragen te hebben over de steekpartij. Het incident komt volgens FNV-bestuurder Yntse Koenen (Overheid) niet alleen als schok voor de medewerkers van de Overijsselse kliniek zelf, maar voor alle medewerkers van gevangenissen en andere justitiële inrichtingen. De vakbondsbestuurder wil ‘de onderste steen boven'.

Bij FNV leeft onder meer de vraag hoe de gedetineerde zich toegang kon verschaffen tot de personeelsruimte. Ook is het van belang om te weten of het personeelsteam op orde was. De bond vraagt zich bijvoorbeeld af of er genoeg personeel was en of het een “stabiel team was dat op elkaar is ingespeeld”, aldus Koenen.

Ook Wouter Boogaard, divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen van de DJI, reageerde geschokt na de ‘trieste gebeurtenis'. Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind betuigde zijn medeleven op Twitter. Dat deed ook burgemeester Maarten Offinga van de gemeente Hardenberg.

Eerdere incidenten

In 2019 was het in dezelfde kliniek ook al raak. Een gedetineerde in vreemdelingenbewaring ging toen een medewerkster te lijf met een zelf gefabriceerd steekwapen. De gedetineerde probeerde een medewerkster te wurgen en stak haar in de borst, waarna hij een collega beet terwijl die wist dat hij syfilis had.

Nog geen jaar later volgde opnieuw een steekincident. Een patiënt stak toen een sociotherapeut ‘out of the blue’ neer.

Twee van de bekendste incidenten in de kliniek vonden in 2017 plaats, toen een patiënt in mei met de scherf van een mok in het gezicht van haar sociotherapeut stak. Die hield er een blijvend litteken aan over. Het meest ingrijpende incident was in augustus 2017, toen een patiënt een volle pan kokendheet water over het gezicht van zijn therapeute gooide. Ze raakte ernstig verbrand aan haar hoofd, borst en benen.

Psychiatrisch ziekenhuis

Veldzicht werd in 1894 opgericht als Rijksopvoedingsgesticht voor jongens. De instelling werd een belangrijke werkgever. voor het dorp Balkbrug. Er kwamen ambtenaren en andere werknemers naar het dorp, huizen werden gebouwd.

In 1933 werd Veldzicht een tbs-kliniek, wat het tot 2013 bleef. Veroordeelde criminelen met een tbs-maatregel werden behandeld achter de dikke muren. Inmiddels is het een centrum voor transmurale psychiatrie, gespecialiseerd in de behandeling van psychiatrisch patiënten met een niet-Nederlandse achtergrond. Een psychiatrisch ziekenhuis waar asielzoekers behandeld worden, illegale vluchtelingen in afwachting van hun uitzetting, en tbs-patiënten die ongewenst vreemdeling zijn verklaard.

